Часы OnePlus Watch 3 43 mm готовы к выходу

Компания OnePlus объявила, что международный релиз умных часов OnePlus Watch 3 43 mm состоится 8 июля вместе со смартфонами OnePlus Nord 5 и Nord CE 5. Предполагается, что перед нами более компактный вариант выпущенной ранее 47-мм модели. При этом, новинка должна сохранить характеристики оригинальной версии.

По предварительным данным, часы получат корпус из нержавеющей стали, безель из титана, AMOLED LTPO-дисплей с пиковой яркостью 2200 нит и защитным сапфировым стеклом, навигационную головку с функциями управления интерфейсом, прочность по стандарту MIL-STD-810H, защиту от воды (IP68), водонепроницаемость на уровне 5 АТМ, функцию быстрого измерения ЧСС, уровня кислорода в крови, датчик температуры кожи, измерение ЭКГ, геомагнитный датчик, чип BES2800, процессор Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1, двухчастотный GPS-чип и поддержку быстрой зарядки VOOC.
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