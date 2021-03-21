Часы OnePlus Watch поддерживают 100 спортивных режимов

Стоит сразу напомнить, что умные часы OnePlus Watch будут официально представлены уже во вторник, 23 марта. Более того, достаточно много информации о продукте было слито заранее, да и сам производитель не стесняется демонстрировать информацию о своем гаджете. Сегодня, например, была раскрыта новая информация, на этот раз от генерального директора OnePlus Пита Лау. В твите, опубликованном сегодня, основатель сообщил, что OnePlus Watch имеет более 110 режимов тренировок. Твит также включает короткое анимированное видео, в котором показаны некоторые режимы тренировок, такие как ходьба, плавание, езда на велосипеде, бег, крикет, бадминтон, тяжелая атлетика, балет и даже стрельба. У конкурентов такого набора особенностей нет.