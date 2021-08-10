Часы OnePlus в стиле Гарри Поттера готовятся к релизу

OnePlus официально анонсировала ограниченную серию часов OnePlus в стиле Гарри Поттера в конце мероприятия по запуску серии OnePlus 9. Вскоре разбор APK приложения OnePlus Health также подтвердил существование этих умных часов, а спустя почти три месяца надежный инсайдер заявил, что данные часы совсем скоро отправятся в продажу по всему миру, но стоимость данных часов он пока что назвать не может. По словам Ишана Агарвала из информационного издания 91Mobiles, OnePlus запустит ограниченную серию OnePlus Watch Harry Potter Limited Edition в самое ближайшие недели. К сожалению, источник информации не раскрывает точную дату запуска, так как банально её не знает — пока что в цепочке поставок данной информацией не располагают. В любом случае, поскольку OnePlus скоро выпустит эти часы, мы можем ожидать, что бренд начнет тизерих их в социальных сетях.

Ожидается, что предстоящие часы OnePlus Watch Harry Potter Limited Edition будут идентичны обычным часам OnePlus Watch с точки зрения функций и технических характеристик. Новинка может отличаться только внешним видом и пользовательским интерфейсом. Согласно разборке APK, умные часы будут поставляться с шестью эксклюзивными циферблатами, посвященными школе чародейства и волшебства Хогвартс. Два циферблата будут демонстрировать Хогвартс и его печать. Оставшиеся четыре будут привлекать внимание логотипами четырех факультетов Хогвартса — там будут знамёна Гриффиндора, Слизерина, Хаффлпаффа и Равенкло.