Часы Oppo Watch X2 будут измерять артериальное давление

Компания OPPO опубликовала первое изображение умных часов Watch X2, которые еще не были представлены официально. Гаджет заключен в специальный чехол, скрывающий дизайн, но главная особенность грядущей новинка раскрыта. Судя по показаниям на экране, часы получат возможность измерения артериального давления. Будет ли это система с манжетой и макронасосом, как в Huawei Watch D2, пока не уточняется. Также подтверждена функциональная навигационная головка, которая может прокручивать приложения, функция снятия электрокардиограммы и датчик для измерения температуры кожи. Официальная презентация Watch X2 ожидается уже в следующем месяце вместе со складным смартфоном OPPO Find N5.

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