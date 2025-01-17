Часы Oppo Watch X2 будут измерять артериальное давление

Компания OPPO опубликовала первое изображение умных часов Watch X2, которые еще не были представлены официально. Гаджет заключен в специальный чехол, скрывающий дизайн, но главная особенность грядущей новинка раскрыта. Судя по показаниям на экране, часы получат возможность измерения артериального давления. Будет ли это система с манжетой и макронасосом, как в Huawei Watch D2, пока не уточняется. Также подтверждена функциональная навигационная головка, которая может прокручивать приложения, функция снятия электрокардиограммы и датчик для измерения температуры кожи. Официальная презентация Watch X2 ожидается уже в следующем месяце вместе со складным смартфоном OPPO Find N5.