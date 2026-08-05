HUAWEI Watch GT 7 Pro оценили в 400 долларов

Компания HUAWEI пополнила ассортимент умных часов флагманской моделью Watch GT 7 Pro, которая получила 1,47-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 466:466 точек, пиковой яркостью 3000 нит и защитным сапфировым стеклом.

Новинка также характеризуется передней частью корпуса из титана, тыльной панелью и безелем из нанокристаллической керамики, габаритами 45,6:45,6:11,25 мм и массой без ремешка 55,5, водонепроницаемостью уровня 5 ATM, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP69, фторэластомерными ремешками, поддержкой 110 спортивных режимов, отслеживанием уровня кислорода в крови, анализом ЭКГ, измерением температуры тела, сердечного ритма, качества сна и уровня стресса, поддержкой Bluetooth 6.0, модулем NFC, поддержкой беспроводной зарядки, двухдиапазонной спутниковой навигации GPS (L1 + L5), батареей ёмкостью 867 мАч и автономностью до 21 дня. Цена часов на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 400 долларов.
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