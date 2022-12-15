Часы Realme S100 оценены в 3500 рублей

Компания Realme дала старт российским продажам смарт-часов Realme S100, рекомендованная цена которых составляет 3500 рублей. Новинка характеризуется 1,69-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 280:240 точек, яркостью до 530 кд/м², батареей ёмкостью 260 мАч, временем автономной работы до 12 дней, датчиками для измерения температуры тела, отслеживания качества сна, пульса и уровня кислорода в крови (SpO2), защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.1, 110 циферблатами, 24 режимами спортивных тренировок, возможностью управления музыкой и камерой смартфона.