Часы Realme Watch 2 Pro оценены в $55

Компания Realme пополнила ассортимент смарт-часов моделью Realme Watch 2 Pro, которая уже доступна для покупки по цене в 55 долларов. Новинку оснастили 1,75-дюймовым экраном с разрешением 320:285 пикселей, максимальной яркостью 600 кд/м2 и кадровой частотой 30 Гц, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, батареей ёмкостью 390 мАч, оптическим датчиком ЧСС, возможностью отслеживать уровень кислорода в крови, мониторингом продолжительности и качества сна, поддержкой GPS и 90 спортивными режимами. К смартфону умные часы подключаются посредством приложения Realme Link.

Комментарии и отзывы Realme Watch 2 Pro
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