Часы Realme Watch 3 Pro получат защиту от воды

В сети появились подробные параметры смарт-часов Realme Watch 3 Pro, официальный релиз которых запланирован на 6 сентября. Итак, устройству приписывают наличие крупного 1,87-дюймового AMOLED-экрана с разрешением 448:368 пикселей и максимальной яркостью 500 кд/кв.м, приемника GPS, датчиков ЧСС и SpO2, модулем беспроводной связи Bluetooth 5.3, встроенных динамиков и микрофона, защиты от воды в соответствии со степенью IPX8 (не страшны погружение на глубину до 1,5 м), автономности до 10 дней, времени полной зарядки 150 минут, а также корпуса толщиной 11,7 мм и массой 41,5 грамма.