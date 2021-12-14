Часы Redmi Watch 2 Lite подешевели в России

Сегодня компания Redmi дала старт европейским продажам смарт-часов Watch 2 Lite по цене в 80 евро или около 5800 рублей. В России часы появились еще в прошлом месяце по цене в 4440 рублей, а сейчас их можно приобрести всего за 4 тысячи рублей. То есть, в нашей стране новинка гораздо дешевле, чем в Старом Свете.

Напомним, что Redmi Watch 2 Lite оснащается 1,55-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 320:360 точек, поддержкой GPS/ГЛОНАСС/Galileo/BeiDou и Bluetooth 5.0, функцией отслеживания качество сна, частоты сердечных сокращений в режиме 24/7, уровня кислорода в крови (SpO2), уровня стресса, менструального цикла для женщин, 100 режимами тренировок, из которых 17 являются профессиональными режимами, защитой от воды в соответствии со степенью 5 ATM, батареей ёмкостью 262 мАч с автономностью до 10 дней в обычном режиме работы, тремя расцветками, шестью ремешками, а также поддержкой ОС Android (от 6.0) и iOS (от 10.0).
Комментарии и отзывы Redmi Watch 2 Lite
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