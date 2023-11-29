Часы Redmi Watch 4 оценили в 70 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент смарт-часов моделью Redmi Watch 4, которая работает под управлением фирменной оболочки HyperOS. Новинку оснастили металлическим корпусом черного или серебристого цвета, 1,97-дюймовым AMOLED-экраном с яркостью 600 кд/кв.м, разрешением 390:540 пикселей, частотой обновления 60 Гц и режимом Always-on Display, защитой от воды в соответствии со степенью 5ATM, 200 циферблатами, 150 режимами тренировок, датчиками для отслеживания ЧСС и SpO2, мониторингом уровня стресса и качества сна, временем автономной работы до 20 дней, а также ремешками из кожи, металла, ткани и фторэластомера. Цена часов в Китае составляет 70 долларов.