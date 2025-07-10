Часы Samsung Galaxy Watch Ultra 2025

Компания Samsung объявила о выпуске флагманских умных часов Galaxy Watch Ultra (2025), которые основаны на фирменной однокристальной системе Exynos W1000. Новинку также оснастили 1,5-дюймовым AMOLED-экраном с пиковой яркостью 3000 нит и плотностью пикселей 327 PPI, 64 ГБ флеш-памяти, 2 ГБ ОЗУ, новой титаново-синей расцветкой корпуса, батареей ёмкостью 590 мАч, автономностью до 100 часов, титановым корпусом массой 60,5 грамма и размерами 47,1:47,4:12,1 мм, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, водонепроницаемостью до 10 АТМ, защищённой кнопкой запуска приложений, встроенной сиреной, поддержкой мобильной связи LTE, продвинутыми функциями ИИ Galaxy AI+, датчиками для отслеживания состояния здоровья, включая сердечно-сосудистую систему и снятие электрокардиограммы, а также поддержкой множества режимов тренировок. Цена часов составляет 700 евро.

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