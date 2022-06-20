Часы Samsung Galaxy Watch5 не получат поддержку 5G

Сетевые источники поделились новыми подробностями об умных часах Galaxy Watch5, официальный релиз которых ожидается в августе этого года. Утверждается, что ни одна из версий грядущей новинки не получит поддержку сотовых сетей пятого поколения.

Что до уже известных характеристик, то пока сообщается о поддержке 10-Вт беспроводной зарядки мощностью 10 Вт, поддержке Bluetooth и Wi-Fi в двух диапазонах, модуле NFC в некоторых модификациях, датчиках для измерения температуры тела пользователя и частоты сердечных сокращения. Вариант на 40 мм оснастят батареей ёмкостью 276 мАч, а на 44 мм – аккумулятором на 397 мАч. Помимо Galaxy Watch 5 в линейку войдет и старшая модель Galaxy Watch 5 Pro. Первая получит версии на 40 мм и 44 мм, вторая — только один вариант в одном. Обе модели оснастят OLED-экраном и приёмником GPS.