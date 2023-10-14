Часы Suunto Race в титановом корпусе оценены в 450 евро

Финский производитель Suunto пополнила ассортимент умных часов моделью Suunto Race, которая получила корпуса из титана или нержавеющей стали. Новинка также характеризуется 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 466:466 пикселей и сапфировым стеклом, защитой от воды на глубине до 100 метров, 95 спортивными режимами с детальным отслеживание плавания, бега и езды на велосипеде, функцией искусственного интеллекта для анализа тренировки и последующих советов, автономностью до 26 дней с выключенным датчиком ЧСС и до 5 дней с включенным GPS-модулем. Часы станут доступны для покупки уже завтра по цене в 450 и 550 евро в зависимости от версии.

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