Часы Suunto Vertical 2 оценили в 600 евро

Компания Suunto пополнила ассортимент умных часов моделью Vertical 2, которая предназначена для спортсменов и любителей активного отдыха. Новинка характеризуется 1,5-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 466:466 пикселей и сапфировым стеклом, корпусом из нержавеющей стали или титана массой от 74 до 87 граммов, водонепроницаемостью до 100 м, светодиодным фонариком, обновлённым оптическим датчиком сердечного ритма с отслеживанием уровня кислорода в крови, вариабельности сердечного ритма и качества сна, временем автономной работы до 20 дней, 115 спортивными режимами, системой анализа тренировок, бесплатными офлайн-картами, двухдиапазонным GPS (L1+L5), поддержкой четырёх глобальных спутниковых систем и 32 ГБ флеш-памяти. Часы оценены в 600 и 700 евро в зависимости от версии.