Часы TECNO Watch 3 Active оценили в 4 тысячи рублей

Компания TECNO выпустила на российский рынок умные часы Watch 3 Active, которые обойдутся в 4 тысячи рублей. Новинка также характеризуется металлическим корпусом с габаритами 44,5:40,0:9,3 мм, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP68, 2,02-дюймовым экраном с разрешением 320:390 точек, 150 циферблатами, поддержкой AI-ассистента, датчиками для измерения пульса, артериального давления, уровня кислорода в крови, мониторинга уровня стресса, 100 спортивными режимами, автономностью до 12 дней и прокручивающимся колесиком управления.