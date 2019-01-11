Часы Type 2 стоимостью 48 800 долларов

Компания Ressence представила готовую версию своих часов Type 2.

Как и раньше, часы используют «электронную корону», которая может настроить часы на разные часовые пояса или проверить 36-часовой запас хода, нажав на лицевую сторону или используя мобильное приложение. Солнечные батареи, спрятанные под циферблатом, поддерживают питание e-Crown, часы опираются на истинное автоматическое движение, которое будет работать, даже если не будет хватать энергии. Серийная модель во многом аналогична прототипу 2018 года с 45-миллиметровым титановым корпусом, выбором из ткани или кожи для ремешка и циферблатами либо антрацитового (читай: черного), либо серого цвета. Стоимость данных часов составляет 48 800 долларов.