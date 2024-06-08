Часы Vivo Watch 3 ECG появились в продаже

Компания Vivo выпустила в китайскую продажу умные часы Vivo Watch 3 ECG, которые оценены в 220 долларов. Новинка оснащается черным металлическим корпусом, 1,43-дюймовым AMOLED-экраном с функцией всегда включенного дисплея, 100+ циферблатами, функцией снятия ЭКГ, измерения частоты сердечных сокращений и уровня кислорода в крови, отслеживанием качества сна, 100+ спортивными режимами, временем автономной работы до 16 дней в обычном режиме и до 3 дней с включенным экраном и LTE, поддержкой NFC для бесконтактной оплаты и модулем GPS.

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