Часы Vivo Watch 3 оценили в 150 долларов

Компания Vivo пополнила ассортимент умных часов моделью Vivo Watch 3, которая может похвастаться тонким корпусом из нержавеющей стали. Новинка также характеризуется 1,43-дюймовым экраном с разрешением 466:466 пикселей и поддержкой режима AOD, вращающейся головкой, физической кнопкой, изогнутым 3D-стеклом, защитой от воды в соответствии со степенью 5 ATM, датчиком для измерения частоты сердечного ритма SpO2, мониторингом качества сна и уровня стресса, более 100 режимов тренировок, поддержкой eSIM, 4 ГБ встроенной памяти, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.2 LE, модулями GPS и NFC, батареей ёмкостью 505 мАч и автономностью до 16 дней. Версия с eSIM оценена в 192 и 178 долларов за варианты с кожаным и резиновым ремешками соответственно, а также 164 и 150 долларов за версии с без eSIM.