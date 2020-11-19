Часы Wahoo Elemnt Rival с GPS

Фитнес-бренд Wahoo выпустил свои первые часы с GPS для мультиспорта под названием Elemnt Rival.

Wahoo Elemnt Rival позволяет пользователю плавно переключаться между различными режимами активности, что идеально подходит для нескольких мероприятий, таких как триатлон и любое другое фитнес-мероприятие, включающее различные задачи.

Elemnt Rival нацелен на людей и спортсменов, которые регулярно занимаются различными видами спорта, такими как триатлон, беговые тренировки, а также любое другое сочетание нескольких видов спорта. Мобильное приложение часов позволяет выполнять синхронизацию, предлагая интерфейс для других продуктов Wahoo, таких как велосипедные компьютеры. Это также позволяет пользователю сосредоточиться на задаче, не отвлекаясь. Вариант ручного управления позволяет кнопке круга переключать профили, не прерывая отслеживание основной активности.

GPS-часы для мультиспорта предназначены для отслеживания основных параметров тела, таких как частота сердечных сокращений и тому подобное. Однако его производительность повышается за счет пульсометра Tickr X, который предоставляет дополнительный уровень данных, таких как частота бега. Elemnt Rival может хорошо взаимодействовать с данными о фитнесе на уровне ОС в Apple Health и Google Fit, а также с другими внешними платформами, такими как Strava, Training Peaks, Today's Plan, Train Xhale и Relive. Часы Rival имеют приличное время автономной работы - 14 дней в стандартном режиме работы и 24 часа непрерывного использования GPS.

Часы продаются по цене 380 долларов.