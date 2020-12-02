Часы Wyze Watch за 20 долларов США с датчиком SpO2

Wyze известен своими продуктами для умного дома, особенно камерами видеонаблюдения. Теперь компания представила свои первые умные часы Wyze Watch.

Wyze Watch доступны в двух размерах - 47-миллиметровая версия с 1,75-дюймовым экраном и 44-миллиметровая версия с 1,4-дюймовым экраном. У 47-миллиметрового есть батарея на 300 мАч, а у меньшего - на 260 мАч. Оба обеспечивают до 9 дней автономной работы. Экран на обоих часах представляет собой 16-битный цветной ЖК-дисплей TFT с разрешением 320 x 385 для модели 47 мм и 320 x 320 для модели 42 мм.

Часы имеют степень защиты IP68 и водонепроницаемость до 2 метров. Он поддерживает уведомления приложений от нескольких популярных приложений, включая Facebook , WhatsApp , Instagram, Gmail и Twitter. Он также поддерживает приложения для воспроизведения музыки и видео.

Поскольку это продукт Wyze, производитель добавил поддержку для управления подключенными продуктами умного дома Wyze. Таким образом, вы можете включать и выключать камеры и свет с запястья, а также получать доступ к ярлыкам Wyze с часов.