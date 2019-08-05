Часы Xiaomi Mi Bunny Watch 3C оснащены дисплеем AMOLED и батареей 780 мАч

Компания Xiaomi выпустила детские часы Mi Bunny Watch 3C с голосовым помощником и защитой от воды по сертификации IPX7. Аппарат получил 1,3-дюймовый дисплей AMOLED, до 4 дней автономной работы, функции ИИ и поддержку сетей 4G. За питание аккумулятора отвечает емкость 780 мА.ч. Сообщается, что аппарат имеет поддержку позиционирования внутри помещений, чтобы родителям было проще определить местонахождение своего ребенка. Умные часы будут доступны только в Китае. Продаются они по цене 398 юаней (примерно 57 долларов) через Mi Mall, Tmall, Jingdong и Suning.