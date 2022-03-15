Часы Xiaomi Mi Watch S1 оценены в $269

Компания Xiaomi объявила о том, что глобальные версии умных часов Xiaomi Mi Watch S1 и Mi Watch S1 Active будут стоить 269 и 199 долларов соответственно. Новинки оснастили круглым 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем, которые покрыты сапфировым стеклом с твёрдостью 9 по шкале Мооса, поддержкой 117 спортивных режимов, в том числе 19 профессиональных, поддержкой звонков посредством Bluetooth, датчиком частоты сердечного ритма, мониторингом качества сна, защитой от влаги (степень 5 АТМ), модулями NFC и GPS, а также временем автономной работы 12 дней в обычном режиме работы.

Комментарии и отзывы Xiaomi Mi Watch S1
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