Часы Xiaomi Watch 2 Pro получат 2 ГБ ОЗУ

Сетевые инсайдеры поделились подробностями и качественными изображениями умных часов Xiaomi Watch 2 Pro, которые еще не были представлены официальны. Итак, устройству приписывают наличие однокристальной системы Qualcomm процессором Snapdragon W5+ Gen 1, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, 1,43-дюймового AMOLED-экрана с разрешением 466:466 пикселей, батареи ёмкостью 500 мАч со временем автономной работы до 72 часов, модема для сотовых сетей LTE, предустановленной операционной системы WearOS с оболочкой MIUI от Xiaomi, корпуса из нержавеющей стали с защитой от воды (5 АТМ), вращающейся заводной головки, защищенного стекла Gorilla Glass, возможности отслеживания ЭКГ, сердечного ритма и качества сна, а также измерения температуры тела.

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