Часы Xiaomi Watch 2 оценены в 20 тысяч рублей

Отечественные ритейлеры выпустили в продажу умные часы Xiaomi Watch 2, которые были представлены в конце февраля в рамках выставки MWC 2024. Новинка доступна в черной и серебристой расцветках по цене в 20 тысяч рублей.

Часы оснащаются алюминиевым корпусом с водонепроницаемостью до 5 АТМ, 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 466:466 пикселей, процессором Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1, 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной памяти, предустановленной ОС Wear OS, датчиками для измерения ЧСС и SpO2, отслеживанием качества сна и уровня стресса, поддержкой 160 спортивных режимов, возможностью обнаружения падения с оповещением выбранных контактов, модулями GPS и NFC, микрофоном и динамиком для голосовых вызовов, аккумулятором ёмкостью 495 мАч и автономностью до 65 часов.