Часы Xiaomi Watch 2 показали на рендерах

Авторитетный информатор Роланд Квандт опубликовал первые изображения умных часов Xiaomi Watch 2, которые выйдут в Европе в ближайшее время по цене от 200 до 220 долларов. Утверждается, что новинка унаследует характеристики от ранее выпущенной в Китае модели Xiaomi Watch 2 Pro. Отличаться новинка будет лишь отсутствием заводной головки и упрощенным безелем.

Напомним, что Watch 2 Pro оснащаются операционной системой Google Wear OS, 46-мм корпусом из нержавеющей стали, 4-нанометровой 4-ядерной однокристальной системой Qualcomm Snapdragon W5 Plus, 1,43-дюймовым OLED-экраном, датчиками для анализа состава тела, двухдиапазонным приёмником GPS, 150 спортивными режимами, мониторингом уровня стресса, измерением пульса и уровня кислорода в крови, отслеживанием качества сна, автономностью до 65 часов, черным корпусом с ремешком из фторэластомера и серебристым корпусом с кожаным ремешком.