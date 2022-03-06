Часы Xiaomi Watch S1 Active показали на рендере

Сетевые источники поделились качественным изображением умных часов Xiaomi Watch S1 Active, официальный релиз которых ожидается 15 марта. Отметим круглый экран, металлический корпус с двумя кнопками и силиконовыми ремешками, а также чёрную, синюю и белую расцветку.

Ранее в Китае была выпущена модель Xiaomi Watch S1, которая характеризуется корпусом из нержавеющей стали, 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с сапфировым стеклом (твердость 9 по шкале Мооса), кожаными ремешками с синей и коричневой расцветками или черным силиконовым ремешком, 117 спортивными режимами, поддержкой звонков через Bluetooth, датчиком частоты сердечного ритма, возможностью определения уровня кислорода в крови, мониторингом сна, защитой от влаги в соответствии со степенью 5 АТМ, поддержкой NFC и GPS, а также автономностью 12 дней при обычном использовании.
Комментарии и отзывы Xiaomi Watch S1 Active
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