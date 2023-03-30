Часы Xiaomi Watch S1 Pro оценены в 25 тысяч рублей

Компания Xiaomi дала старт российским продажам умных часов Xiaomi Watch S1 Pro, которые вышли в Китае еще в августе прошлого года. Новинка доступна в России в черной и коричневой расцветках по рекомендованной цене в 25 тысяч рублей.

Напомним, что Xiaomi Watch S1 характеризуются 46-мм цельнометаллическим корпусом из нержавеющей стали, 1,47-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 480:480 точек и яркостью 600 кд/м2, защитой от погружения в воду на глубину до 5 метров, датчиком для определения частоты сердечного ритма, сенсором для отслеживания уровня насыщения крови кислородом (SpO2), мониторингом качества сна и уровня стресса, термометром, 100 режимами тренировок, модулем GPS, 12-нм однокристальной системой, адаптерами Bluetooth 5.0 и NFC, батареей ёмкостью 500 мАч, а также поддержкой беспроводной зарядки.

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