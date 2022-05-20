Часы Xiaomi Watch S1 и S1 Active выпустили в России

Компания Xiaomi дала старт российским продажам смарт-часов Watch S1 и Watch S1 Active, которые доступны для первых покупателей по цене в 19 и 14 тысяч рублей соответственно. Напомним, что Watch S1 характеризуются корпусом из нержавеющей стали, 1,43-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 466:466 пикселей и сапфировым стеклом (твердость 9 по шкале Мооса), 117 спортивными режимами, поддержкой звонков через Bluetooth, датчиком частоты сердечного ритма, возможностью определения уровня кислорода в крови, мониторингом сна, защитой от влаги в соответствии со степенью 5 АТМ, модулями NFC и GPS, а также батареей ёмкостью 470 мАч со временем автономной работы до 12 дней в обычном режиме.

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