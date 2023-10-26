Часы Xiaomi Watch S3 оснастили сменным безелем

Компания Xiaomi представила смарт-часы Xiaomi Watch S3, которые оценены в 110 долларов за версию без поддержки eSIM и 135 долларов с интегрированной картой SIM. Новинка характеризуется сменным безелем, 1,43-дюймовым круглым AMOLED-экраном с частотой обновления 60 Гц и максимальной яркостью 600 кд/кв.м, предустановленной программной оболочкой HyperOS, защитой от воды в соответствии со степенью 5ATM, модулем NFC для бесконтактной оплаты и сверхточным 12-канальным оптическим датчиком для измерения частоты сердечных сокращений и уровня насыщения крови кислородом.

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