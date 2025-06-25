Часы Xiaomi Watch S4 41mm показали на пресс-рендерах

Компания Xiaomi опубликовала качественные изображения умных часов Watch S4 41mm, которые будут официально представлены уже 26 июня. Судя по рендерам, новинка получит компактный тонкий корпус с утонченным дизайном, заводной головкой с многогранной огранкой и шестиконечным «бриллиантом», а также дополнительной кнопкой управления. На тизерах часы демонстрируются в расцветке Quicksand Gold с золотистым миланским ремешком. Технические подробности грядущей новинки пока не раскрываются.

Напомним, что оригинальные Xiaomi Watch S4 оснащаются 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с пиковой яркостью 150 нит, съёмным безелем, возможностью отслеживания показателей организма, мониторингом качества сна и уровня стресса, модулем для измерения сердечного ритма и уровня кислорода в крови с точностью 98,2%, 150 спортивными режимами, поддержкой NFC и GPS, модулями Wi-Fi и Bluetooth, опциональной поддержкой eSIM и временем автономной работы до 15 суток.