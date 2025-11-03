Представлены часы Casio G-Shock GA-B010 с шагомером

Компания Casio пополнила ассортимент часов серией G-Shock GA-B010, в которую вошли модели 1A, 1A1 и GA-B010-3A в разных расцветках. Новинки характеризуются усовершенствованным шагомером БИС с фирменным алгоритмом подсчета шагов (диапазон от 0 до 999999 шагов), круговым индикатором на дисплее для демонстрации прогресса, звуковым сигналом, ударопрочным корпусом с карбоновой рамой и смолой на биологической основе, аналогово-цифровым экраном, безелем с паровым напылением, циферблатом с эффектом солнечных лучей и металлическими вставками, массой 57 граммов, размерами 52,3:49,3:15,2 мм, водонепроницаемостью до 200 метров, функцией мирового времени, функцией поиска телефона, двойной светодиодной подсветкой, поддержкой зарядки Tough Solar и автономностью до 5 месяцев. Цена часов на дебютном японском рынке составляет эквивалент 180 долларов.