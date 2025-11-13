Представлены дайверские часы Suunto Nautic S

Компания Suunto пополнила ассортимент часов моделью Suunto Nautic S, которая предназначена для дайверов и фридайверов. Новинка характеризуется 1,43-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 466:466 точек и сапфировым стеклом, эластичным тканевым ремешком, беспроводной поддержкой измерения давления в баллонах, звуковыми и вибрационными сигналами, планированием погружений, компасом, функциями для фридайвинга и снорклинга, GPS-модулем и загруженным картами с данными о приливах и погоде, водонепроницаемостью до 100 метров и автономностью до 60 часов. Цена часов составляет 550 евро.