Amazfit T-Rex 3 Pro в 44-миллиметровом корпусе стали доступны в России

В России начались продажи новых смарт-часов Amazfit T-Rex 3 Pro в 44-миллиметровом корпусе. Эти часы, созданные для энергичных людей, рассчитаны на интенсивное использование. Устройство оснащено титановым безелем и кнопками (5-й класс), сапфировым стеклом и AMOLED-экраном с максимальной яркостью 3000 нит, что гарантирует отличную видимость даже при очень ярком свете. Смарт-часы предлагаются в трех вариантах цветового оформления.

Для мониторинга физической активности и здоровья Amazfit T-Rex 3 Pro поддерживают шесть спутниковых систем, более 180 спортивных режимов, датчики для измерения пульса и насыщения крови кислородом (SpO2), а также функции для анализа сна и уровня стресса. Кроме того, часы могут принимать уведомления и звонки, а их автономность в 44-миллиметровой версии достигает 17 дней, что делает их оптимальным решением для продолжительных путешествий.
  • Экран: 1,32’’, AMOLED, 3000 нит, Always-On Display
  • GPS: поддержка 6 спутниковых систем (GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC)
  • Спортивные режимы: более 180
  • Сенсоры: BioTracker 6.0 PPG, пульсометр, пульсоксиметр, акселерометр, гироскоп, барометр, компас, датчик освещённости, термометр,
  • Автономность: до 17 дней
  • Связь: Bluetooth 5.2, Wi-Fi 2.4 ГГц, уведомления о звонках, сообщениях, управление музыкой
  • Умные функции: ИИ-ассистент Zepp Flow, голосовые команды, LED-фонарик
  • Ремешки: текстурированный черный/серый
  • Размер корпуса: 44 мм
  • Материал безеля и кнопок: титан 5-го класса
  • Защитное стекло: сапфировое
  • Влагозащита: 10 ATM
Умные часы по цене ремешка для Apple Watch Pro. Обзор DT ULTRA 3 ProУмные часы по цене ремешка для Apple Watch Pro. Обзор DT ULTRA 3 Pro
SUUNTO Run: обзор самых лёгких беговых и мультиспортивных GPS-часов с экраном AMOLEDSUUNTO Run: обзор самых лёгких беговых и мультиспортивных GPS-часов с экраном AMOLED
Мультиспортивные GPS - часы и компьютер для дайвинга. Обзор SUUNTO Ocean Мультиспортивные GPS - часы и компьютер для дайвинга. Обзор SUUNTO Ocean
Баланс цены и возможностей. Обзор Huawei Band 10Баланс цены и возможностей. Обзор Huawei Band 10
Обзор KKTICK Tank T5. Умные часы с автономной картографиейОбзор KKTICK Tank T5. Умные часы с автономной картографией
