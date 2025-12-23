Amazfit T-Rex 3 Pro в 44-миллиметровом корпусе стали доступны в России

В России начались продажи новых смарт-часов Amazfit T-Rex 3 Pro в 44-миллиметровом корпусе. Эти часы, созданные для энергичных людей, рассчитаны на интенсивное использование. Устройство оснащено титановым безелем и кнопками (5-й класс), сапфировым стеклом и AMOLED-экраном с максимальной яркостью 3000 нит, что гарантирует отличную видимость даже при очень ярком свете. Смарт-часы предлагаются в трех вариантах цветового оформления.
Для мониторинга физической активности и здоровья Amazfit T-Rex 3 Pro поддерживают шесть спутниковых систем, более 180 спортивных режимов, датчики для измерения пульса и насыщения крови кислородом (SpO2), а также функции для анализа сна и уровня стресса. Кроме того, часы могут принимать уведомления и звонки, а их автономность в 44-миллиметровой версии достигает 17 дней, что делает их оптимальным решением для продолжительных путешествий.
- Экран: 1,32’’, AMOLED, 3000 нит, Always-On Display
- GPS: поддержка 6 спутниковых систем (GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC)
- Спортивные режимы: более 180
- Сенсоры: BioTracker 6.0 PPG, пульсометр, пульсоксиметр, акселерометр, гироскоп, барометр, компас, датчик освещённости, термометр,
- Автономность: до 17 дней
- Связь: Bluetooth 5.2, Wi-Fi 2.4 ГГц, уведомления о звонках, сообщениях, управление музыкой
- Умные функции: ИИ-ассистент Zepp Flow, голосовые команды, LED-фонарик
- Ремешки: текстурированный черный/серый
- Размер корпуса: 44 мм
- Материал безеля и кнопок: титан 5-го класса
- Защитное стекло: сапфировое
- Влагозащита: 10 ATM