Часы которые можно купить только за биткойн

Hublot запустила новые роскошные часы под своей линейкой Big Bang, которая не похожа ни на одну из ее других моделей.

Вы не сможете заплатить за эти часы наличными или даже AMEX Black Card - вы сможете купить ее только за биткойн. Они называются Meca-10 P2P, часы были разработаны для 10-летнего юбилея криптовалюты. На Hublot будет выгравирован уникальный номер транзакции Bitcoin, который вы использовали для оплаты устройства, прежде чем отправить его вам. По словам Блумберга, часы Meca-10 P2P будут стоить около 25 000 долларов США, исходя из текущего значения биткойнов.