Часы на базе Wear OS будут поддерживать RCS

Если верить информации журналистов, компания Google уже много лет пытается убедить Apple внедрить поддержку RCS в свои устройства, и даже когда в Купертино пошли на уступки (возможно, из-за вмешательства Евросоюза), Google продолжила подшучивать над Apple в рамках рекламной кампании и не только. Но сегодня специалисты заявили что, может быть, компании Google стоит больше заботиться о своих собственных технологиях, чем упрекать других. Например, журналисты сообщили, что умные часы на базе операционной системы Wear OS с поддержкой LTE не могут отправлять сообщения через RCS, что на самом деле крайне странно. Возможность отправки RCS сообщений с часов доступна только при подключении к смартфону, хотя у самих часов есть свой собственный модуль связи. К счастью, ситуация изменится с выходом предстоящего обновления для приложения Сообщения.

Представители информационного издания Android Authority провели разбор версии Google Messages v20240926 beta и обнаружила некоторые элементы, которые закладывают основу для автономной работы RCS-сообщений на часах с Wear OS. Судя по всему, в будущем умные часы всё же смогут отправлять не только текстовые, но и голосовые сообщения через RCS. Это значит, что пользователи смогут пользоваться достаточно обширными функциями обмена сообщениями, даже если оставят смартфон дома (конечно, если у них есть часы с LTE). Довольно важное нововведение, потому что это во многом нивелирует необходимость носить смартфон.
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