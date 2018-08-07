Чехлы для Samsung Galaxy Note 9 уже появились в продаже

Официальный анонс смартфона Samsung Galaxy Note 9 состоится через пару дней, однако это не мешает некоторым магазинам продавать для него чехлы. Например, в MobileFun можно найти как фирменные чехлы Samsung, так и аксессуары от других сторонних производителей. Цены на них варьируются от 30 до 60 долларов. Одной из самых интересных моделей являются чехлы Clear View Standing Case с прозрачной фронтальной крышкой, благодаря которой можно пользоваться смартфоном, не открывая чехла.

Согласно последним утечкам, Samsung Galaxy Note 9 получит 6,4 дюймовый дисплей, сдвоенную основную камеру с датчиками по 12 Мп, фронтальную камеру на 8 Мп, поддержку замедленной съемки 960 к/с, электронное перо S Pen с дистанционным управлением, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, аккумулятор на 4000 мАч, стереодинамики AKG, беспроводную зарядка, защиту по стандарту IP68, сканер радужной оболочки и сканер отпечатков пальцев. Цена версии на 128 ГБ составит 69 990 рублей, а за модель с 512 ГБ придется выложить 89 990 рублей.