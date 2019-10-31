Через часы Xiaomi Mi Watch можно будет вызывать такси

В сети появилась новая порция подробностей о смарт-часах Xiaomi Mi Watch, которые будут представлены 5 ноября. Итак, гаджет получит датчик частоты сердечных сокращений, фирменный музыкальный плеер Xiaomi Mi Watch, а также возможность вызвать такси через некое приложение. Ранее стало известно, что Xiaomi Mi Watch позволят управлять устройствами умного дома, а благодаря открытой операционной системе MIUI for Watch можно будет запускать самые разные приложения. Из других особенностей отметим FM-радио и модуль NFC.