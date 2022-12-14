Черный Xiaomi 13 впервые показали на фото

Профильный ресурс Mydrivers поделился первыми качественными фотографиями черной версии смартфона Xiaomi 13. Отметим, что в комплект поставки вошел адаптер питания мощностью 67 Вт.

Напомним, что оцененная в Китае от 575 долларов новинка характеризуется 6,36-дюймовым плоским экраном Samsung OLED E6 с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и яркостью от 1200 до 1900 кд/кв.м, флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, ОЗУ LPDDR5X и флеш-памятью UFS 4.0, тройной тыльной камерой Leica с модулями разрешением 54 Мп (Sony IMX800 оптического формата 1/1,49 дюйма и стабилизацией Hyper OIS), 10 Мп (75-мм объектив) и 12 Мп (сверхширик на с ЭФР 15 мм), аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой 67-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и 10-Вт обратной беспроводной зарядок, толщиной 7,98 мм, массой 189 граммов, а также защитой от пыли и воды (IP68).