Chieftec представила компактный корпус ProCube Mini

Компания Chieftec представила обновленную версию корпуса ProCube Mini (CN-01B-OP). Это компактный корпус для материнских плат mini-ITX форм-фактора.

Отличительной чертой корпуса является возможность установки видеокарт длиной до 320 мм. В нем есть место для трех 3,5-дюймовых жестких дисков, двух 2,5-дюймовых SSD, а также есть место под установку оптического привода. Корпус поддерживает блоки питания ATX длиной до 200 мм. Передняя панель оснащена Mesh-панелью для лучшего забор воздуха. Панель ввода/вывода предлагает два порта USB3.2 Gen 1, аудиовыхода 3,5 мм, а также кнопки Power и Reset.

Chieftec ProCube Mini идеально подходит как для домашнего пользования, так и для офиса.

Стоимость и доступность модели производитель не раскрывает.
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