Chieftec представила корпус Stallion 3 ARGB

Сегодня CHIEFTEC представила новую версию очень успешной серии игровых корпусов Stallion 3. Последняя версия поставляется со многими усовершенствованными функциями, такими как сетчатая передняя часть, 4-х радужные вентиляторы A-RGB из серии Tornado, слайд в боковой панели из закаленного стекла для легкой установки, а также в более элегантном и тонком держателе для видеокарты внутри.

Технические характеристики корпуса остались неизменными, они включают в себя поддержку материнских плат E-ATX, возможность установки радиатора 360 мм спереди, возможность установки радиатора 240 мм сверху, поддержку 2 жестких дисков 3,5 и 4 твердотельных накопителей 2,5.

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