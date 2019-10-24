Chieftec представила серию блоков питания Polaris

2019-10-24, Автор - Ramil; Продукт - Chieftec Polaris; [83]

Компания Chieftec анонсировала серию блоков питания Polaris, с сертификатом 80Plus Gold. В линейке представлены три модели с мощностью 550, 650 и 750 Вт.

Производитель использует полумостовые трасформаторы напряжения. Chieftec снабдил блок питания всеми уровнями защиты. Технология постоянного тока, позволяет достигнуть высокой производительности и стабильной работы.

Компоненты охлаждаются вентилятором на 120 мм. Блок питания имеет полностью модульную систему. О дате выхода моделей нет никакой информации.

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