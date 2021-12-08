Chieftec представила вместительный корпус Stallion 3

Компания Chieftec представила корпус Stallion 3 - это новая модель с боковой панелью из закаленного стекла и сетчатой передней панелью, предлагая идеальное сочетание игрового стиля и максимального воздушного потока.

Корпус поддерживает материнские платы Mini ITX, mATX, ATX, E-ATX форм-фактора, высоту кулера до 160 мм и видеокарту длиной до 430 мм. На передней панели предустановлены три 120 мм вентилятора ARGB, еще один расположен на задней панели.

Модель достаточно вместительна для установки комплектующих, а именно радиаторов сжо до 360 мм на переднюю панель и до 240 мм на верхнюю. Есть 4 отсека для 2,5 дюймовых и 2 отсека для 3,5 дюймовых накопителей.

Размеры Chieftec Stallion 3 следующие: 572 мм x 210 мм x 520 мм (ДxШxВ), вес 11 кг. Панель ввода включает два порта USB3.2 Gen 1, два порта USB2.0, аудиоразъем для наушников и микрофона, кнопку яркости RGB и кнопку управления скоростью вращения вентилятора.

Chieftec Stallion 3 поступит в продажу в феврале, стоимость модели производитель не сообщает.

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