Chieftec выпустила корпус Hunter с широкой совместимостью комплектующих

Chieftec выпустила корпус Hunter который предлагает уникальный дизайн с сетчатой передней панелью.

Корпус Chieftec Hunter поддерживает материнские платы размером Mini-ITX, mATX и ATX. Модель предлагает широкую совместимость для комплектующих.

Боковая панель выполнена из закаленного стекла. Chieftec Hunter позволяет установить видеокарту длиной до 320 мм, высота кулера ограничена 170 мм.

В корпусе есть место для двух 2,5 и 3,5 дюймовых накопителя. Всего в корпусе можно установить 5 вентиляторов размером 120 мм.

В комплектацию входит концентратор для управления вентиляторами и подсветкой. Верхняя панель оснащена пылевым фильтром. Панель ввода предлагает порт USB 3.0, один USB 2.0, аудиовыход , кнопка питания и кнопка управления подсветкой.

К сожалению, о стоимости корпуса информации нет.
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