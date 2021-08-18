Chieftronic представила блоки питания серии SteelPower

Бренд Chieftronic представил новую серию блоков питания SteelPower.

Серия представлена в вариантах с мощностью 550 Вт, 650 Вт и 750 Вт. Модели соответствуют стандарту энергоэффективности 80 Plus Bronze. Полностью модульная конструкция блоков питания позволяет использовать только необходимые кабели, тем самым обеспечить качественный кабельменеджмент в системе. Внутри блока питания установлен бесшумный вентилятор, а также использованы японские конденсаторы. Модели серии SteelPower оснащены полным пакетом функций для защиты.

Ожидаемая дата поступления на рынок - сентябрь 2021 года.
Комментарии и отзывы Chieftronic SteelPower
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