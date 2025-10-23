Чипов Exynos 2600 не хватит на всю серию Galaxy S26

Судя по последним данным, Samsung, вероятно, уже начала массовое производство процессора Exynos 2600, который предназначен для будущей серии смартфонов Galaxy S26. Однако эффективность производства по 2-нанометровому техпроцессу GAA всё ещё вызывает сомнения — показатели выхода годных кристаллов остаются нестабильными. Когда впервые появились сведения о запуске полномасштабного производства, сообщалось о 50-процентном выходе, но теперь новые источники утверждают, что на первом этапе было произведено лишь 15000 пластин, а сам Exynos 2600 некоторые представители отрасли называют «сыроватым».

Хотя Samsung установила целевой показатель выхода годных кристаллов на уровне 70%, отчёт издания Dealsite указывает, что из-за ограниченного количества пластин 2-нанометровый процессор сможет попасть только примерно в 30% всех поставок Galaxy S26. Ранее, когда внутренние тесты Exynos 2600 показали впечатляющую производительность — он якобы значительно опережал A19 Pro и Snapdragon 8 Elite Gen 5 — сообщалось, что процессор будет установлен в половине смартфонов серии. Теперь же, судя по свежим данным, Snapdragon 8 Elite Gen 5 займёт основную долю в конфигурациях будущих флагманов Samsung, поскольку компания всё ещё работает над повышением стабильности производства Exynos 2600. Но, конечно, это лишь предположения инсайдеров — никто достоверно не знает, как дела внутри компании обстоят на самом деле. Стоит подождать официального релиза.