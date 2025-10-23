Чипов Exynos 2600 не хватит на всю серию Galaxy S26

Хотя Samsung установила целевой показатель выхода годных кристаллов на уровне 70%, отчёт издания Dealsite указывает, что из-за ограниченного количества пластин 2-нанометровый процессор сможет попасть только примерно в 30% всех поставок Galaxy S26. Ранее, когда внутренние тесты Exynos 2600 показали впечатляющую производительность — он якобы значительно опережал A19 Pro и Snapdragon 8 Elite Gen 5 — сообщалось, что процессор будет установлен в половине смартфонов серии. Теперь же, судя по свежим данным, Snapdragon 8 Elite Gen 5 займёт основную долю в конфигурациях будущих флагманов Samsung, поскольку компания всё ещё работает над повышением стабильности производства Exynos 2600. Но, конечно, это лишь предположения инсайдеров — никто достоверно не знает, как дела внутри компании обстоят на самом деле. Стоит подождать официального релиза.