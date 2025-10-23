Чипов Exynos 2600 не хватит на всю серию Galaxy S26

Судя по последним данным, Samsung, вероятно, уже начала массовое производство процессора Exynos 2600, который предназначен для будущей серии смартфонов Galaxy S26. Однако эффективность производства по 2-нанометровому техпроцессу GAA всё ещё вызывает сомнения — показатели выхода годных кристаллов остаются нестабильными. Когда впервые появились сведения о запуске полномасштабного производства, сообщалось о 50-процентном выходе, но теперь новые источники утверждают, что на первом этапе было произведено лишь 15000 пластин, а сам Exynos 2600 некоторые представители отрасли называют «сыроватым».

Хотя Samsung установила целевой показатель выхода годных кристаллов на уровне 70%, отчёт издания Dealsite указывает, что из-за ограниченного количества пластин 2-нанометровый процессор сможет попасть только примерно в 30% всех поставок Galaxy S26. Ранее, когда внутренние тесты Exynos 2600 показали впечатляющую производительность — он якобы значительно опережал A19 Pro и Snapdragon 8 Elite Gen 5 — сообщалось, что процессор будет установлен в половине смартфонов серии. Теперь же, судя по свежим данным, Snapdragon 8 Elite Gen 5 займёт основную долю в конфигурациях будущих флагманов Samsung, поскольку компания всё ещё работает над повышением стабильности производства Exynos 2600. Но, конечно, это лишь предположения инсайдеров — никто достоверно не знает, как дела внутри компании обстоят на самом деле. Стоит подождать официального релиза.
Флагман Xiaomi 15T Pro вышел в России…
Компания diHouse, являющаяся официальным дистрибьютором продукции Xiaomi, объявила о старте российских пр…
Xiaomi продала 1 миллион флагманов всего за пять дней…
Новая серия смартфонов Xiaomi 17, представленная в Китае в конце прошлого месяца, всего за неделю после р…
Google Pixel 10 Pro XL показали в двух расцветках …
Профильное издание WinFuture опубликовало рендеры флагманского смартфона Google Pixel 10 Pro XL, который …
Представлен раскладной телефон HMD 2660 Flip…
Компания HMD объявила о выпуске бюджетного раскладного телефона HMD 2660 Flip, который может похвастаться…
Xiaomi 17 Pro Max возглавил рейтинг AnTuTu…
Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала рейтинг самых производительных флагманских смартфонов, работающих п…
OnePlus 15 показали живых фото …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station опубликовал живые фото флагманского смартфона OnePlus 15, кото…
У пользователя загорелся Google Pixel 6A…
Очередной пользователь сообщил о возгорании Pixel 6A, и, как отмечает издание Android Authority, на этот …
Официально: Meizu 22 готов к выходу …
Компания Meizu объявила, что презентация компактного флагманского смартфона Meizu 22 состоится 15 сентябр…
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 ProСкорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
Обзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностейОбзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностей
Обзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублейОбзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублей
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфонаTecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфонTECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor