Представлен складной смартфон HUAWEI Mate X7

Компания HUAWEI пополнила ассортимент складных смартфонов моделью Mate X7, которая получила фирменную однокристальную систему Kirin 9030 Pro. Новинка также характеризуется 6,49-дюймовым внешним дисплеем OLED с разрешением 2416:2210 точек, яркостью до 3000 нит и кадровой частотой LTPO 2.0 от 1 до 120 Гц, складным 8-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2444:1080 точек, яркостью 2500 нит и частотой обновления LTPO 2.0 1–120 Гц, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (10-ступенчатая переменная диафрагма и OIS), 40 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телеобъектив с оптической стабилизацией), двумя 8-Мп фронтальными камерами, батареей ёмкостью 5600 мАч, поддержкой 66-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, защитой от воды и пыли по стандартам IP58 и IP59 и предустановленной ОС HarmonyOS 6.0. Базовая версия на 12/256 ГБ памяти оценена в Китае в эквивалент 1835 долларов.

Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 ProКамбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
Обзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублейОбзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублей
Обзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполненииОбзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполнении
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera ControlHonor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
