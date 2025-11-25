Представлен складной смартфон HUAWEI Mate X7

Компания HUAWEI пополнила ассортимент складных смартфонов моделью Mate X7, которая получила фирменную однокристальную систему Kirin 9030 Pro. Новинка также характеризуется 6,49-дюймовым внешним дисплеем OLED с разрешением 2416:2210 точек, яркостью до 3000 нит и кадровой частотой LTPO 2.0 от 1 до 120 Гц, складным 8-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2444:1080 точек, яркостью 2500 нит и частотой обновления LTPO 2.0 1–120 Гц, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (10-ступенчатая переменная диафрагма и OIS), 40 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телеобъектив с оптической стабилизацией), двумя 8-Мп фронтальными камерами, батареей ёмкостью 5600 мАч, поддержкой 66-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, защитой от воды и пыли по стандартам IP58 и IP59 и предустановленной ОС HarmonyOS 6.0. Базовая версия на 12/256 ГБ памяти оценена в Китае в эквивалент 1835 долларов.