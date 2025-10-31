OnePlus 15T получит процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился обновленными подробностями о смартфоне OnePlus 15T, выход которого ожидается весной следующего года. Итак, несмотря на многочисленные слухи, которые приписывали устройству процессор MediaTek Dimensity 9500, производитель все же решил сделать ставку на флагманское решение от Qualcomm – Snapdragon 8 Elite Gen 5. Смартфон также оснастят дисплеем LTPS с ультразвуковым подэкранным сканером отпечатков пальца, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68 и аккумулятором ёмкостью как минимум 7000 мАч.

Напомним, что предыдущее поколение, OnePlus 13T, оснащается 3-нанометровым чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 6,32-дюймовым LTPO OLED-экраном с разрешением 2640:1216 пикселей, частотой обновления до 120 Гц, пиковой яркостью 2400 нит и рейтингом DisplayMate A++, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (OIS) и 50 Мп (2-кратный оптический зумом), фронтальной камерой на 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 6260 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт.
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
Личный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тесты
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
