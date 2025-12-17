Redmi Note 15 5G уже продаётся в Европе

Бельгийский оператор Telenet внезапно начал принимать заказы на смартфон Redmi Note 15 (5G), который еще не был представлен компанией Xiaomi официально. Новинка оценена в 280 евро за конфигурацию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Смартфон оснащается 4-нанометровой однокристальной Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графикой Adreno 710, 6,77-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1080:2392 точки и частотой обновления 120 Гц, подэкранный дактилоскопом, тройной тыльной камерой с главным модулем на 108 Мп, селфи-камерой разрешением 20 Мп, батареей ёмкостью 5520 мАч, поддержкой 45-Вт быстрой проводной зарядки и защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP65.