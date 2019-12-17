Чипсет Snapdragon 865 набрал 470 тысяч баллов в AnTuTu

Создатели бенчмарка AnTuTu поделились результатами тестирования топового чипсета Qualcomm Snapdragon 865. Сообщается, что в рамках Qualcomm Snapdragon Tech Summit 2019 команда AnTuTu провела множество испытаний прототипов на основе топового чипсета Qualcomm. Лучший результат – 568 919 баллов, а средний показатель Snapdragon 865 на Android – 544 тысячи баллов. Также были опубликованы случайно отобранные результаты Vivo Nex 3 5G на Snapdragon 855 Plus, Huawei Mate 30 Pro 5G на Kirin 990 5G и смартфонов на основе новых платформ MediaTek 1000 и Snapdragon 865.