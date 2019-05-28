Чипу Kirin 985 и флагману Huawei Mate 30 быть: TSMC не отказывается от работы с Huawei

После введенных США санкций в отношении Huawei компания ARM, владеющая правами на архитектуры процессоров для смартфонов и других мобильных устройств, отказалась от сотрудничества с китайским производителем. Но оказалось, что не все поддерживают ее позицию.

Тайваньская компания TSMC, занимающаяся производством чипсетов для Huawei, Apple и др., заявила, что не собирается прекращать сотрудничество и продолжит работать с китайским партнером. Получается, ее технологии нельзя причислить к категории товаров, в которых присутствует какая-то американская составляющая, а значит, санкции США на них не распространяются.